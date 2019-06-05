Kocası tedavide kendisi eğlencede

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İngilizoyuncu Rose Leslie, kocası Game Of Thrones oyuncusu Kit Harington rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken müzik festivalinde eğlendi. Leslie, kısa süre önce stres ve alkol sorunuyla mücadele için tedaviye başlayan eşi Harington olmadan Londra'daki All Points East müzik festivaline katıldı. Elinden içki bardağını düşürmeyen oyuncu, arkadaşlarıyla bol bol sohbet edip kahkahalar attı. Mavi elbisesi ve spor ayakkabılarıyla görüntülenen Leslia, sahne alan sanatçıların şarkılarına eşlik etti.