Londra’da on binler Trump’a karşı yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

İngiltereziyaretinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi. Dün sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı. Trump'ın İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"ya varmasıyla başlayan yürüyüşte Trump'ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı. İngiliz polisi Trump'ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelen Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından "çok büyük ve adil bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.