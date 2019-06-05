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ile Rus güzelin oğlu oldu

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Giriş Tarihi: 5.6.2019
Malezya Kralı ile Rus güzelin oğlu oldu
Malezya Kralı Beşinci Muhammed ile evlenerek Müslüman olan Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini doğruladı. Kasım ayında 49 yaşındaki Kral Muhammed ile evlenen 25 yaşındaki Voevodina dünya basınında geniş yer bulmuştu. Son aylarda çiftin anlaşamadığı ve boşanmak üzere olduğu iddia edilmişti. Ancak Voevodina, sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlunun ayaklarının bulunduğu fotoğrafı paylaşarak 21 Mayıs'ta Tengku adını verdikleri bir çocukları olduğunu duyurdu. Paylaşım, çiftin ayrılacağı şeklindeki iddiaların doğru olmadığı şeklinde yorumlandı.
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Malezya Kralı ile Rus güzelin oğlu oldu
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