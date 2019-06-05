Mankenden işadamı eşine mesleğimi bıraktırdın davası

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Ukraynave Türkiye'de mankenlik yaparken evlendikten sonra mesleğini bırakan Iryna Balaban, 5 yıl önce boşandığı iş adamı Kemal Başar Balaban'a mal rejimine dayalı alacak davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre; önceki evliliğinden bir çocuğu olan Iryna Balaban'ın Kemal Başar Balaban'dan da bir çocuğu olmuştu. Çift 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Mahkeme boşanma kesinleştikten sonra davalı babanın müşterek çocuk için bin lira, anneye de aylık 500 lira nafaka ödemesine karar vermişti. Iryna Balaban geçen yıl Beykoz 1.Aile Mahkemesi'ne başvurarak 500 liralık nafakanın aylık 5 bin liraya çıkarılmasını istedi. Iryna Balaban iş adamı eşine geçen yıl açtığı üçüncü dava ise mal rejimine dayalı katılma alacağı ve katkı payı davası oldu. Evlilik öncesi Ukrayna ve Türkiye'de manken olarak çalışırken boşandığı eşinin talebiyle mesleğini bırakan ve hayatını çocuklarına ve eşine adayan Iryna Balaban'ın avukatı, "Müvekkilim boşanma sürecinde başta şirket, oturdukları villa ve kullandıkları lüks araba olmak üzere her şeyin davalının kardeşinin üzerine kayıt edildiğini ve kendisinden mal kaçırıldığını öğrenmiştir" dedi. K. Başar Balaban ise davanın reddini istedi.