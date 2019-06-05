Rap’in ilk milyarderi: Jay-Z

BUGÜN NELER OLDU

Bir şarkısında "Ben iş adamı değilim, iş benim adamım" diyen rapçi Jay-Z Forbes dergisine göre eğlence sektöründen çıkan birkaç milyarderden biri oldu. Forbes sanatçının serveti "en düşük tahminle 1 milyar dolara" ulaştığını açıkladı. Ünlü şarkıcı Beyonce'nin de eşi Jay-Z, New York'un en belalı bölgelerinden birinde büyümüştü. Jay-Z yalnızca herhangi bir markanın reklam yüzü olmakla yetinmedi. Bir seferlik gelecek reklam gelirlerinden çok, sürekli para akışı için kendi markalarını yaratmayı denedi. Jay-Z, kendi kurduğu TIDAL ile, dünyaya erişti, yetmedi müzisyen dostlarından yatırım aldı. Bilindiği kadarıyla, Arsenal kulübünün de hissedarlarından biri. Ancak Jay-Z'ye en büyük kârı getiren şey, kendi markaları oldu. Forbes, Jay-Z için, "Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması" yorumunu yaptı. Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yatırım yapmıştı. 49 yaşındaki müzisyenin yatırımlarının bir kısmı şöyle: Müzik sektöründe 75 milyon dolar, Armand de Brignac şampanya ve D'Usse konyak şirketlerinde 410 milyon dolar, Uber'de 70 milyon dolar, New York ve Los Angeles'ın popüler noktalarında mülkler, Tidal müzik servisinde 100 milyon dolar, 50 milyon dolarlık sanat koleksiyonu.