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Ve balinalar geri döndü!

Giriş Tarihi: 5.6.2019
Ve balinalar geri döndü!
ABD'nin New York kıyılarında görülen balinaların sayısı son zamanlarda hızla artmaya başladı. Kent sularında 2011'de sadece 5 balina görüntülenebilmişti. Ancak, Hudson Nehri'nin sularına bırakılan atıkların hızla önlenmesi için düzenlenen yasa ile birlikte bu rakam 2018'de 272'ye yükseldi. Yetkililer bu durumun muazzam olduğunu ve bu sayının artabileceğini kaydetti. 1600'lerde New York sularının etrafında düzenli olarak görülen balinalar avcılık endüstrisi ve bölgedeki yüksek kirlilik seviyesi nedeniyle oldukça azalmıştı.
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Ve balinalar geri döndü!
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