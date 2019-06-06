120 bin kişi bayram namazı kıldı

BUGÜN NELER OLDU

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bayram namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı. Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya geldiği görüldü. Filistinlilerin kutsal camilerini, şehirleri olan Kudüs'ü ve kutsal topraklarını savunduğunu dile getiren Hüseyin, İsrail polisinin pazar günü Kudüs'ün işgalinin 52'nci yıl dönümü münasebetiyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde girişine izin vermesini ve ardından tepki gösteren Müslümanlara saldırmasını kınadı.