Bosna’da yeni toplu mezar bulundu

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BosnaHersek'te, Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucunda, savaş kurbanlarının gömülü olduğu yeni bir toplu mezar tespit edildi. Bosna Hersek Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden kazı çalışmaları neticesinde yeni bir toplu mezarın bulunduğuna işaret edilerek, kazıda tespit edilen kemik kalıntılarının savaşta Donji Hadzic'te öldürülen ve kayıp olan Boşnak sivillere ait olduğunun tahmin edildiği vurgulandı. Kayıp Kişiler Enstitüsü başta olmak üzere emniyet ve savcılık yetkililerinin sahada bulunduğu belirtilen açıklamada, toplu mezarın, tanık ifadeleri sonucu ortaya çıkarıldığına dikkat çekilerek, kemik kalıntılarının kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği kaydedildi.Ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşın ardından Bosna Hersek İslam Birliğince Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olarak ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.