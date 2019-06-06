Dünyada görmediği yer kalmadı!

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ABD'li21 yaşındaki Lexie Alford isimli genç kadın, dünyanın her ülkesini gördü. Son olarak Kuzey Kore'yi ziyaret eden Alford, 'tüm ülkeleri gören en genç insan' olarak tarihe geçti. Çocukluğundan bu yana kendisine bir gezi listesi yapan genç kadın, turizm acentesi sahibi olan ebeveynlerinin de yardımıyla 196 ülkeyi görmeyi başardı. İlk başta merak ettiği yerleri görme isteğiyle geziler yapan Alford, daha sonra bu serüvenin diğer kadınlara da ilham olması amacıyla listesini genişletti. Hayatı boyunca seyahat ettiğini söyleyen Alford, gezilerini Instagram'daki @LexieLimitless adlı hesabından da paylaştı. Alford, hiç sponsorluk almadığını ve gezi masraflarının çoğunu 12 yaşından itibaren biriktirdiği parayla karşıladığını ifade etti.