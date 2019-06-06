Dünyadan cunta katliamına tepki

BUGÜN NELER OLDU

Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle 60'a ulaştığını bildirirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGK), Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle acil toplandı.İngiltere ve Almanya'nın çağrısı üzerine BMGK'de Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olayları kapalı oturumda görüşüldü.Oturumun ardından gazetecilerin karşısına çıkan Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İsveç ve İtalya'nın BM daimi temsilcileri ortak açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Nicolas Haysom'ın, bölgedeki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin, birçok ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan, sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz. Ayrıca yaralı kişilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellendiği yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyoruz" denildi.Dün, ABD, İngiltere ve Norveç de ortak açıklama yaparak, "Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan'daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır" ifadesini kullanıldı.THY, salı ve çarşamba günleri İstanbul- Hartum hattındaki üç uçuşu iptal etti. Mısır ve BAE'deki bazı havayolu şirketleri de gerginlik nedeniyle uçuşlarını iptal etmişti.Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve ülkedeki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konsey'e görevi bırakma çağrısında bulunmuştu.