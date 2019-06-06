Komünizmden sonraki en büyük gösteri

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Çekya'da Avrupa Birliği (AB) fonlarında usülsüzlük yapmakla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen on binlerce kişi, cumartesi günü başkent Prag'da protesto gösterileri düzenledi.Protestoların 1989'daki Kadife Devrim ile komünizmin düşüşünden bu yana en geniş kapsamlı gösteriler olduğu düşünülüyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği (AB) yardımlarını kullanırken yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta yayımladığı raporda Babis'in milyonlarca euroluk fonu usülsüz kullandığı belirtilmişti.