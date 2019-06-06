Kraliyete en sevdiği yemekleri ikram etti

BUGÜN NELER OLDU

Onbinlerce kişinin protestosuyla İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, başkent Londra'daki ABD Büyükelçiliği rezidansında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'yı akşam yemeğinde ağırladı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı salı günkü yemekte Trump, Başbakan Theresa May ile Prens Charles'ın arasında oturdu. Gecede. Trump'ın en sevdiği yemeklerden biftek, patates ve vanilyalı dondurma ikram edildi. Yaklaşık 60 kişinin davetli olduğu yemek şıklık yarışına sahne olurken, First Lady Melania Trump ve Trump'ın kızı Ivanka'nın elbiseleri göz kamaştırdı.