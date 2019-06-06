NASA gökyüzünün yeni ışın haritasını çıkarıyor

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NASA'nınyıldızları keşfeden Nötron Yıldızı İç Yapı Kaşifi (NICER) isimli cihazı, patlama yaşamış ölü yıldızlar olarak bilinen nötron yıldızların gökyüzündeki haritasını çıkarıyor. NASA'nın NICER aracılığıyla son olarak paylaştığı Cyngus Loop isimli 90 ışık yılı uzaklıktaki ve 5-8 bin yaşında olduğu tahmin edilen süpernovanın görüntüleriyle ilgili konuşan NASA'nın Goddard Uzay Merkezi yetkilisi Keith Gendreau, "Gökyüzünün yeni bir X-ışını haritasını çıkarıyoruz. NICER'ın gökyüzüyle ilgili şimdiye kadar bilinmeyen kaynakları ortaya çıkaracağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. NICER'ın elde edeceği görüntülerin, bilim dünyasına bu sıkışık halde duran yıldız oluşumlarda ne tür materyallerin yer aldığı bilgisini sağlayacağı belirtiliyor.