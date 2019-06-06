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haberi: Sebze takıntılı sapık havuçla kız arkadaşını öldürdü

Romanya'da yaşanan gelişmesi tüm dünyanın yaşam gündemine oturdu. Sebzelere takıntılı olan bir şahıs kız arkadaşının kalçasına havuç sokarak ölümüne neden oldu. Alkollü olduğunu iddia eden şahıs verdiği ifadede kadına havucu sapladıktan sonra ambulansı aramaya yeltendiğini ancak daha sonra bunun anlamsız olduğunu düşündüğünü söyledi. İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.6.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 12:12
Son dakika haberi: Sebze takıntılı sapık havuçla kız arkadaşını öldürdü

Romanya'da bir sapık tarafından işlenen cinayet ülkenin güdemine bomba gibi düştü. Sebze takıntılı bir şahıs, kız arkadaşı ile tartışırken dehşet verici bir şekilde kadının ölümüne neden oldu. Kan donduran olay önceki gün yaşanırken ulusal basın bu cinayete geniş yer ayırdı. Bükreş'in yakınlarında bulunan köyde yaşanan olay 55 yaşındaki Calin Laurentiu ile 59 yaşındaki kız arkadaşı arasında yaşanan bir tartışmadan başladı. Kavga sırasında alkollü olduğunu söyleyen Laurentiu, evin arka bahçesine giderek yetiştirdiği havuçla kadına saldırdı.

Olayın yerindeki manzarayı gören ve katilin ifadesini alan ekipler dehşete düştü. İşte korkunç olayın detayları...

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Son dakika haberi: Sebze takıntılı sapık havuçla kız arkadaşını öldürdü
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