Son dakika haberi: Sebze takıntılı sapık havuçla kız arkadaşını öldürdü

Romanya'da bir sapık tarafından işlenen cinayet ülkenin son dakika güdemine bomba gibi düştü. Sebze takıntılı bir şahıs, kız arkadaşı ile tartışırken dehşet verici bir şekilde kadının ölümüne neden oldu. Kan donduran olay önceki gün yaşanırken ulusal basın bu cinayete geniş yer ayırdı. Bükreş'in yakınlarında bulunan köyde yaşanan olay 55 yaşındaki Calin Laurentiu ile 59 yaşındaki kız arkadaşı arasında yaşanan bir tartışmadan başladı. Kavga sırasında alkollü olduğunu söyleyen Laurentiu, evin arka bahçesine giderek yetiştirdiği havuçla kadına saldırdı.

Olayın yerindeki manzarayı gören ve katilin ifadesini alan ekipler dehşete düştü. İşte korkunç olayın detayları...