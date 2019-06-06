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için ada kiraladı

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Giriş Tarihi: 6.6.2019
Yeni albümü için ada kiraladı
Dünyanın en çok kazanan pop şarkıcılarından Rihanna, yeni albümü için İngiltere'de bir ada kiraladı. Geçtiğimiz günlerde Londra'ya taşınan Rihanna, İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Essex bölgesinde küçük bir ada kiralayarak herkesten uzaklaşmak istedi. 9'uncu albümü R9 için stüdyo kayıtlarına başlayacak olan Rihanna, hayranlarının ulaşamayacağı Essex bölgesi açıklarında, Blackwater Nehri'ndeki küçük adada bir süre yaşamaya karar verdi. The Mirror gazetesine konuşan Rihanna'ya yakın bir kaynak, "Sadece ailesi yanında olacak" dedi.
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Yeni albümü için ada kiraladı
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