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ve arasında gerginlik! Savaş gemilerine ait görüntüler ortaya çıktı

'ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville'in, 'nde aniden rota değiştirerek 'ya ait Admiral Vinorgardov savaş gemisine 50 metre yaklaşarak önünü kestiği öne sürüldü. Rusların bu iddiasına ise ABD'den jet yanıt geldi. CNN International televizyonun Pentagon muhabiri Barbara Starr da, sosyal medya hesabı Twitter'dan gerginliğin yaşandığı anın görüntüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 16:05
ABD ve Rusya arasında gerginlik! Savaş gemilerine ait görüntüler ortaya çıktı

Rus Pasifik Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nde aniden rota değiştiren ABD'ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville, Rusya'ya ait Admiral Vinorgardov'a yaklaşarak, 50 metre önünden geçti.

Açıklamada Rus mürettebatın çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığı belirtildi.

ABD'DEN JET YANIT

Rusya'nın açıklamasına ise ABD'den yanıt geldi. ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "Bir helikopterin inmesi sırasında bir Rus savaş gemisi arkadan hızlanarak geldi. Uygun olmayan bir mesafeye, yani yaklaşık 15-30 metreye kadar yanaştı. Bu ani ve güvenli olmayan bir hareket. Dolayısıyla USS Chancellorsville motorlarını durdurarak manevra yaptı ve çarpışma ihtimalini ortadan kaldırdı" ifadesi kullanıldı.

ABD'li komutan Clayton Doss da, Rusya'nın iddiasının bir propaganda olduğunu söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Güney Çin Denizi sorunu sebebiyle ABD bölgede savaş gemilerini bulunduruyor. ABD böylelikle Pekin yönetimine bölgede baskı politikasını sürdürmüş oluyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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ABD ve Rusya arasında gerginlik! Savaş gemilerine ait görüntüler ortaya çıktı
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