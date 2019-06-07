ABD'den çirkin tehdit! Türk pilotlara f-35 eğitimi vermeme kararı!

ABD'nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

İngiliz medyasında, iki Amerikan kaynağına dayandırılan haberde, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan almaktan vazgeçmesi durumunda ABD'nin de kararından vazgeçebileceği belirtildi. Öte yandan, kararın gelecek dönem için eğitim alması beklenen Türk pilotları etkileyeceği aktarıldı.

İngiliz medyası, 29 Mayıs'ta yaptığı haberde ise ABD'nin, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazmıştı.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasında bir süredir F-35 savaş uçağı konusunda, tehdit oluşturabileceği iddiasıyla Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri yüzünden gerilim yaşanıyor.