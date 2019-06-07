Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

Başkent Cezayir'de üç ayı aşkın süredir gerçekleştirilen eylemler kapsamında bugün de sokaklara çıkan protestocular Merkez Postane Meydanı ile kentteki büyük caddelerde toplandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakmasını talep eden binlerce kişi, Buteflika'nın müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevi bırakmasını istedi.

"Dik duruyoruz, reform talep ediyoruz", "Halk, defolmanızı istiyor" şeklinde slogan atan göstericiler, ellerinde "Bin Salih'in görev süresinin uzatılması, krizin ömrünün uzatılmasıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriler nedeniyle metro ve toplu taşıma hizmetleri dururken, meydanlarda emniyet güçlerine ait helikopterler uçuş yaptı.

Başkentin yanı sıra Vehran, Tizi Vuzu, Buira ve Konstantin kentlerinde de düzenlenen gösterilerle Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi.

BİN SALİH SEÇİME KADAR GÖREVDE

Cezayir Anayasa Konseyi, geçen pazar günü 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edildiğini duyurmuştu.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının görüşülmesi için gerçekleştirilen toplantıda, adayların tanınmayan kişiler olması ve gerekli evrakı teslim etmemeleri nedeniyle seçimlerin 4 Temmuz'da yapılmaması kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, seçim komisyonunu yeniden toplanmaya çağırması ve yeni cumhurbaşkanı seçilerek seçim sürecinin tamamlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Bin Salih de dün yaptığı açıklamada yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurmuştu.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi.