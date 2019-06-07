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, hastasını art arda böyle tokatladı

’da bir doktorun, yataktaki hastasını art arda tokatlar attığı anlar, amatör kameralara yansıdı. Olay anında odada bulunan diğer doktorların, duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 12:00
Doktor, hastasını art arda böyle tokatladı

Olay Hindistan'ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir doktorun yatakta yatan hastasına vurmaya başladığı; odadaki diğer hasta ve doktorların ise izlediği görüldü.

Doktor, yatakta hareket edip duran hastasını art arda böyle tokatladı!

Hastasını tokatlayan doktorun hızını alamadığı ve yatağın üstüne dahi çıktığı görüntülendi. Ardından başka bir doktor araya girerek, doktordan art arda tokat yiyen ve yatakta debelenen hastayı kurtardı. Yerel medya, doktorun şiddete başvurma nedeninin henüz bilinmediğini; Racastan eyaleti Sağlık Bakanlığı'nın ise olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.

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Doktor, hastasını art arda böyle tokatladı
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