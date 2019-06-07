‘Esad rejimi tarım arazilerini yakıyor’

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de İdlib ve Hama'nın kuzeyinde hayati öneme sahip binlerce dönümlük ekili tarım arazisinin yakılarak, gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi. Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki son şiddet olaylarında düzinelerce sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bölgeye yönelik saldırılardan dolayı 300 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Verhoosel, siviller için hayati öneme sahip binlerce dönümlük buğday ve diğer ekili alanların da ateşe verildiğini belirtti.Sözcü Verhoosel, "Arpa, buğday ve sebze gibi mahsuller yok edildi. Tarım alanlarının ve tarım sektörünün tahrip edilmesi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu. Verhoosel, yakılan arazilerin uydu görüntülerinden tespit edildiğini dile getirerek, kaç dönüm arazinin yandığını ise tam olarak belirleyemediklerini kaydetti. Ekili tarım arazilerinin kim tarafından ateşe verildiğini de açıklamayan Verhoosel, bununla ilgili Beşar Esad rejimi ve muhaliflerin birbirini suçladığını aktardı. Suriye'de Esad rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde ele geçirdiği yerleşimlerde ekili tarım arazilerini yağmalayarak ve yakarak çiftçilerin emeklerini yok ediyor.Son birkaç aydır Esad rejimi ve müttefiki İran destekli yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde balık çiftliklerinin yanısıra ekili tarım arazilerini bombaladığı yönünde haberler geliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib'deki durumda ilerleme sağlanamamış olmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: "Türk partnerlerimiz de dahil tüm taraflarla temaslarımız her düzeyde devam ediyor. Durumun tüm ince ayrıntıları ele alınıyor."