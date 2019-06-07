Kurabiyeden gelen şans: 344.6 milyon dolar kazandı

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Torunuyla bir Vietnam restoranına giden ABD'li Charles W. Jackson, şans kurabiyesinin içinden çıkan numaralarla oynadığı lotodan yaklaşık 345 milyon dolar kazandı. Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Jackson ödülünü almak için gittiği piyango merkezinede ikramiye çekiyle poz vererek kutlama yaptı. 66 yaşındaki emekli ve mağaza işletmecisi Jackson'in ikramiyeyi kazanma hikayesi ise herkesi şaşırttı. Jackson'un torunu restoranda üzerinde rakamların bulunduğu kurabiye ambalajını dedesine verdi. Şanslı sayıların kurabiyeden çıktığını söyleyen Jackson, "Bu kurabiyenin bana milyonlarca dolar kazandırabilecek kadar şans getireceğini beklemiyordum" dedi.Yerel basında yer alan haberlerde, geçen hafta Powerball çekilişinin yapıldığı gün kuponunu kontrol eden Jackson, biletini ilk kontrol ettiğinde 50 bin dolar kazandığını düşündü. Ancak numaraları tekrar kontrol eden talihli adam, büyük ikramiyeyi kazandığını gördü. Şaşkınlık yaşayan Jackson, kazananın kendisi olduğuna inanmakta güçlük çektiğini ifade etti. Askeri eşya satan bir mağaza sahibi olan Jackson, ikramiyesini peşin olarak alacak. Peşin alma seçeneğinde talihlinin eline 223 milyon dolar geçiyor. Jackson, ikramiyenin bir kısmını çocuklar için çalışan bir hayır kurumuna bağışlayacak.