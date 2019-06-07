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Maduro - sınırını açma kararı aldı

Devlet Başkanı , 22 Şubat'tan bu yana kapalı olan Tachira eyaletindeki sınırının yarından itibaren açılacağını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 06:20 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 06:44
Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu pazar günü, 8 Haziran itibarıyla Tachira eyaletindeki Kolombiya sınırımızın açılmasını emrettim. Biz, bağımsızlığımızı ve kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı sağlam bir şekilde koruyan bir milletiz." ifadelerini kullandı.

SINIRI KAPATMA KARARINA KOLOMBİYA'NIN "CİDDİ VE YASA DIŞI TEHDİTLERİ" SEBEP GÖSTERİLMİŞTİ

Maduro hükümeti, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokma girişiminden bir gün önce ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatma kararı almıştı. Sınırı kapatma kararına Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditleri" sebep gösterilmişti. Bu arada, Venezuela'nın Tachira eyaletinde, ülkeyi Kolombiya ile bağlayan Francisco de Paula Santander Köprüsü, Simon Bolivar Köprüsü ve Las Tienditas Köprüsü olmak üzere 3 uluslararası köprü bulunuyor.

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Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı
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