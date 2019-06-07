Sıkı dostlar

BUGÜN NELER OLDU

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 gün sürecek resmi ziyaretinin ikinci gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "En iyi dostum" dedi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Şi, Putin'le son 6 yılda 30'a yakın görüşme yaptıklarını söyledi ve "Putin benim en iyi dostum ve iş arkadaşım" dedi.Putin ise "Rusya-Çin ilişkilerinin benzersiz bir düzeye erişmesinden memnunum. Bu, küresel ve stratejik bir işbirliği" diye konuştu. Şi'nin ziyareti sırasında iki taraf askeri ve ekonomik işbirliğini derinleştirme sözü verdi.Rus telekom şirketi MTS, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Rusya'da 5G ağını geliştirmesine izin verdi. ABD ise Huawei'nin "ulusal bir güvenlik riski" oluşturduğunu açıklayarak, Amerikalı şirketlerin Çinli firmayla iş yapmasını yasaklamıştı.Şi'nin ziyaretinde ise sadece askeri ve ekonomik meseleler değil Çin'in panda diplomasisi de konuşuldu. Çin lideri ziyaretin anısına Moskova Hayvanat Bahçesi'ne iki panda hediye etti.