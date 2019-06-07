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Trump - zirvesine damga vuran görüntü! Görüşmenin önüne geçti

Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında büyük önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı , ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Trump - Macron zirvesinde ise görüşmenin önüne bir fotoğraf karesi geçti...

Giriş Tarihi: 7.6.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 13:08
Trump - Macron zirvesine damga vuran görüntü! Görüşmenin önüne geçti

, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi.

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Trump - Macron zirvesine damga vuran görüntü! Görüşmenin önüne geçti
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