Trump - Macron zirvesine damga vuran görüntü! Görüşmenin önüne geçti
Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında büyük önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Macron ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Trump - Macron zirvesinde ise görüşmenin önüne bir fotoğraf karesi geçti...
Giriş Tarihi: 7.6.2019 13:01Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 13:08
Macron, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi.