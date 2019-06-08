‘Erdoğan delikanlı gibi ülkesini gözetti’

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü. Avrupa'da bazı ülkelerin kendi başlarına karar veremediklerine dikkati çeken Putin, "Bazı ülkelerin bağımsızlıkları kısıtlanıyor. Şimdi ise TürkAkım projesiyle Avrupa'ya doğalgaz sevkiyat yolları çeşitlenecek" ifadesini kullandı. TürkAkım'da Türkiye ile Rusya'nın başarılı işbirliğine dikkat çeken Putin, şunları kaydetti: "Kuzey Akım projesiyle kaç yıldır uğraşıyoruz? Güney Akım zaten iptal edilmek zorunda kaldı. Türkiye ile TürkAkım'ın inşası konusunda anlaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda proje faaliyete geçecek."