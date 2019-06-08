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Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma

Giriş Tarihi: 8.6.2019
Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
ABD ve Rus donanmalarına ait iki gemi, Güney Çin Denizi'nin Filipinler açıklarında dün neredeyse çarpışacak kadar birbirine yaklaştı. Moskova, ABD kruvazörünün tehlikeli manevra yaparak kendi gemilerinin 50 metre yakınına kadar geldiğini, mürettebatın çarpışmayı önlemek için ani manevralar yaptığını bildirdi. ABD donanması ise, Rus gemisinin manevrasını "tehlikeli ve profesyonellikten uzak" olarak niteleyerek Rus muhribinin ABD kruvazörünün 15-30 metre yakınına kadar girdiğini ifade etti. Taraflar birbirini suçlarken, olay kazasız sonuçlandı.
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Güney Çin Denizi’nde tehlikeli yakınlaşma
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