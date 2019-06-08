Malezya'da koruma altındaki ayı yavrusu boş apartmanda bulundu

Malezya'da koruma altına alınan Malaya ayısı türüne ait bir yavrunun, yasa dışı şekilde satılarak boş bir apartmana konulduğu bildirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısının başkent Kuala Lumpur'daki apartmanda çektiği videoda ayı yavrusu, camdan dışarı sarkıp bağırırken görüntülendi.

Yavru ayının sesini duyan çok sayıda apartman sakini korku dolu anlar yaşarken videoyu çeken kişi, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede apartmana gelen polis ekipleri ve çevre gönüllüleri, ayıyı sakinleştirip apartmandan çıkararak şehirdeki Doğal Yaşamı Koruma Merkezi'ne götürdü.

Yetkililerden yapılan açıklamada, ayının annesinin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ve yavrusunun başka bir kaçak avcıya satılarak boş apartman katında tutulduğunun tespit edildiği belirtildi.