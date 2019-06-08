O kaptanın ilk faciası değil

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri üzerinde ülkeler arası turistik gezi taşımacılığı yapan Viking Sigyn gemisi 29 Mayıs'ta bir tur teknesine çarparak batmış ve kazada 17 Güney koreli turist hayatını kaybetmişti. O geminin kaptanı Yuriy. C.'nin geçtiğimiz nisanda aynı şirkete ait Viking Sigyn isimli turistik gemiyle Hollanda'da başka bir tekne kazasına daha karıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 64 yaşındaki Yuriy C.'nin kullandığı iddia edilen Viking Idun gemisinin Hollanda'nın Anvers kentinden Belçika Gent'e giderken kargo gemisiyle çarpıştığı öğrenildi. Kazada kargo gemisinin aldığı ağır hasarın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hollanda'daki kazada Viking Idun'un hasar gördüğü, ancak ölü ve yaralının olmadığı bildirildi. Kaptan Yuriy C.'nin avukatı müvekkilinin kazadan dolayı çok üzgün olduğunu ancak olayda bir hatasının olmadığını öne sürdü. Savcılar, Yuriy Y.'nin 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'ndeki kazadan sonra telefonundan veri sildiğini belirledi. Viking Cruise şirketi de mayıstaki kazada Yuriy C'nin Viking Idun'un içinde olduğu ancak gemiyi kullanmadığı yönünde garip bir açıklama yaptı.Öte yandan Budapeşte'deki arama kurtarma çalışmalarında aralarında Güney Koreli bir çocukla 2 Macar mürettebatın da olduğu 11 kişi ve tekne enkazını arama çalışmaları sürüyor.