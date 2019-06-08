Putin: Küresel sistem krizde

RUMP'TAN

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) yaptığı konuşmada son gelişmeleri değerlendirdi. Rus Sputnik ajansının haberine göre 20. yüzyılda oluşturulan küresel kalkınma modelinin mevcut ekonomik gerçekliklere giderek daha az uygun hale geldiğini Putin, küresel ekonominin büyümesine rağmen mevcut uluslararası ticari ilişkiler modelinin krize girdiğini vurguladı.Putin, adil olmayan bir küresel ekonomi sisteminin hiçbir zaman dengeli olmayacağının altını çizerek, kalıcı küresel kalkınma modeli geliştirilmesi için herkesin uyacağı yeni uluslararası anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti. Putin, teknoloji alanındaki tekelleşme girişimlerini küresel istikrarsızlığın temel kaynağı olarak niteledi. ABD'nin tüm dünyaya kendi görüşlerini dayatmaya çalıştığını ve günümüzde görülen değişim hızının eşi benzeri olmadığını kaydeden Putin, Rusya'nın tüm meydan okumalara ve değişimlere karşı koymaya hazır olduğunu belirtti. Forumda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de konuştu.ABD yönetiminin müşterilerinin bilgilerini Çin hükümetine vermekle suçlayarak kara listeye aldığı Çinli teknoloji devi Huawei de Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündemindeydi. ABD'nin baskılarıyla Avrupa'da zor günler yaşayan Huawei şirketi Rusya'da 5G teknolojileri geliştirecek. Putin de konuşmasında Huawei şirketini küresel pazar dışında bırakma girişimleri olduğunu belirterek, bunu ilk teknoloji savaşının başlangıcı olarak niteledi.FOX News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Trump, ilişkilerin düzmece cadı avı nedeniyle zarar gördüğünü ancak hâlâ daha düzeltme şansı bulunduğunu belirtti.