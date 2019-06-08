Venüs’te hayat var

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Rus haber portalı Sputnik'e konuşan Rusya Bilim Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Baş Uzmanı Leonid Ksanfomality, Venüs'te çekilen görüntüleri inceleyerek elde ettikleri analizde gezegenin yüzeyinde 18 tür flora ve fauna tespit ettiklerini belirterek, bunların canlı hayatına ilişkin verilerin işaretleri olabileceğini söyledi. Rusya'nın 1975'te Venera-9 ve Venera-10 uzay araçlarının ilk kez Venüs'e inererek buradan bir saat boyunca görüntüler paylaştığını ve ardından 1982'deki ikinci misyonda Venera13 ve Venera-14 araçlarının gezegen üzerinde araştırmalar yaptığını hatırlatan Rus bilim insanı, ikinci misyonda araçların iki saat boyunca çekimler gerçekleştirdiğini ifade etti. Ksanfomality, teknolojik gelişmeler nedeniyle bu görüntülerin son olarak bir kez daha incelendiğini ve toplam 18 canlıya rastlandığını anlattı.Bunları yeryüzündeki doğal ortama uygun mantar, akrep, yılan, ayı, baykuş gibi canlılarına benzettiğini belirten Ksanfomality, bu canlıların görüntülerini tek tek incelediğini belirtti. Mantara benzeyen şapkalı iki canlı, Avustralya kertenkelesine benzeyen yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda başka bir canlıyı tarif edebileceğini belirten Ksanfomality bu görüntülerdeki en uzun canlınınsa 1.3 metre uzunluğunda, küçük kanatları olan ve baykuşa benzeyen bir canlı olduğunu bildirdi.