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’da Türklere ırkçı tehdit mektupları

’nın Köln kentinde posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakılması tedirginlik yarattı

Giriş Tarihi: 9.6.2019
Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektupları
Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve 15 yıl önce çivili bombalı saldırıya maruz kalan Keup Caddesi çevresindeki sokaklarda oturan yabancı kökenli kişilerin posta kutularına bırakılan mektuplarda, "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak" şeklinde ifadeler yer aldı. Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, bugün caddelerinin bombalanışının 15. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleyeceklerini, bu mektupların bununla ilgisi olup olmadığını bilmediklerini söyledi. NSU yeraltı terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenlemişti.
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Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektupları
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