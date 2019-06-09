Fransa'da polisin kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarda

Fransa'da Macron hükümetini 30 haftadır protesto eden Sarı Yelekliler, eylemlerine devam ederken protestocu bir kadın polisin şiddetine maruz kaldı.

Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 30'uncu haftasında devam ediyor. Montpellier şehrinde yapılan protestolarda, polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarca kaydedildi.

GÖZALTINA ALMAK İÇİN ŞİDDET UYGULADI

Takvim'in haberine göre; Görüntülerde, polislerin, birbirini tutan iki kadını gözaltına almaya çalıştığı; kadınları ayırmak ve gözaltına almak için copla vurdukları görüldü.

Kadınların direnmeleri üzerine sert müdahaleye devam eden polislerden birinin yere düştüğü; bir kadın eylemcinin kaçtığı; diğer kadının yere düştüğü ve polislerin kadını gözaltına aldığı görülüyor. Görüntülerde diğer eylemcilerin de polise karşı koyduğu, polislerin onları da copla kovaladığı görülüyor.