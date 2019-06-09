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Kum fırtınası ve yıldırım 34 can aldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019
Kum fırtınası ve yıldırım 34 can aldı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin farklı kesimlerinde kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Madya Pradeş'te ise 8 kişi öldü. Ölümlerden çoğu, çöken duvar ve çatılar, devrilen ağaçlar, düşen yıldırımlar neden oldu. Duvarı yıkılan çamurdan evlerde yaşayanlar çoğu, afete uykusunda yakalandı. Bölgede geniş çaptı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti. Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, gerekli tüm önlemleri alma talimat verdi.
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Kum fırtınası ve yıldırım 34 can aldı
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