Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Senatörlerı kim öldürüyor?

Senatörlerı kim öldürüyor?

’de iki gün içerisinde iki eski senatörün evlerinde öldürülmesinin şoku yaşanıyor. Polis soruşturması başlatırken, ABD basını “Neler oluyor” sorusunu sormaya başladı

Giriş Tarihi: 9.6.2019
Senatörlerı kim öldürüyor?

Siyasetçilere yönelik cinayetlerin sık yaşandığı ABD'de bu kez eski senatörler kurşunların hedefi oldu. İki gün içinde iki farklı eski senatörün benzer şekillerde öldürülmesi panik yarattı. İlk olay Arkansas eyaletinde yaşandı. Arkansas'ın eski senatörü olan Linda Collins-Smith evinde ölü bulundu. Eski bir Cumhuriyetçi Parti senatörü olan Smith'in Pocahontas kentindeki evinde vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ
ABD bu olayın şokunu yaşarken iki gün sonra başka bir cinayet haberi de Oklahoma'dan geldi. Eyaletinin eski Senatörü Jonathan Nichols'ın öldüğü açıklandı. 12 yıl boyunca Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yapan 53 yaşındaki Nichols'un başından vurulduğu kaydedildi. Evinde kanlar içinde bulunan eski senatörün cinayete kurban gittiğine kesin gözüyle bakılıyor. ABD basınındaki haberlerde senatörlerin benzer şekilde öldürülmesine dikkat çekilirken, "Akıllarda bir sürü soru işareti var; Ne zaman, neden, nasıl, kimler tarafından öldürüldüler?" şeklinde yorumlar yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senatörlerı kim öldürüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN