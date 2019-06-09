Senatörlerı kim öldürüyor?

Siyasetçilere yönelik cinayetlerin sık yaşandığı ABD'de bu kez eski senatörler kurşunların hedefi oldu. İki gün içinde iki farklı eski senatörün benzer şekillerde öldürülmesi panik yarattı. İlk olay Arkansas eyaletinde yaşandı. Arkansas'ın eski senatörü olan Linda Collins-Smith evinde ölü bulundu. Eski bir Cumhuriyetçi Parti senatörü olan Smith'in Pocahontas kentindeki evinde vurularak öldürüldüğü duyuruldu.



BİR SÜRÜ SORU İŞARETİ

ABD bu olayın şokunu yaşarken iki gün sonra başka bir cinayet haberi de Oklahoma'dan geldi. Eyaletinin eski Senatörü Jonathan Nichols'ın öldüğü açıklandı. 12 yıl boyunca Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yapan 53 yaşındaki Nichols'un başından vurulduğu kaydedildi. Evinde kanlar içinde bulunan eski senatörün cinayete kurban gittiğine kesin gözüyle bakılıyor. ABD basınındaki haberlerde senatörlerin benzer şekilde öldürülmesine dikkat çekilirken, "Akıllarda bir sürü soru işareti var; Ne zaman, neden, nasıl, kimler tarafından öldürüldüler?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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