Son Dakika haberi: Ülkesinin en güzel kadını seçilmişti; zayıf kalmak için başına gelmeyen kalmadı!

İngiltere basınının son dakika olarak geçtiği haberde 2013 yılında Filipinler güzeli seçilen Bea Santiago, şimdi böbrek iflası ile karşı karşıya geldi. Zamanında 66 yarışmacıyı eleyerek ülkesinin en güzel kadını seçilen Santiago için Japonya'da böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago'nun zayıf kalmak için yaptıkları onu sağlığından etti. Bea Santiago, 2013 yılında 66 yarışmacıyı elemiş, en bilinen güzellik yarışmasından biri olan Miss International'ı kazanmıştı.