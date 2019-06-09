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haberi: Ülkesinin en güzel kadını seçilmişti; zayıf kalmak için başına gelmeyen kalmadı!

Özellikle genç nesil arasında zayıf kalma, kilo almama gibi bir takıntı söz konusu. Son olarak ülkesinde daha önce en güzel kadın seçilen da bu takıntıdan nasibini alanlardan oldu. haberine göre 2013 güzeli Bea Santiago zayıf kalmak için yaptıkları nedeniyle sağlığından oldu. Fit vücud için kullanılan takviye besin tozları sayesinde böbrekleri iflas etti! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.6.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 13:36
Son Dakika haberi: Ülkesinin en güzel kadını seçilmişti; zayıf kalmak için başına gelmeyen kalmadı!

İngiltere basınının olarak geçtiği haberde 2013 yılında güzeli seçilen , şimdi böbrek iflası ile karşı karşıya geldi. Zamanında 66 yarışmacıyı eleyerek ülkesinin en güzel kadını seçilen Santiago için Japonya'da böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago'nun zayıf kalmak için yaptıkları onu sağlığından etti. Bea Santiago, 2013 yılında 66 yarışmacıyı elemiş, en bilinen güzellik yarışmasından biri olan Miss International'ı kazanmıştı.

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Son Dakika haberi: Ülkesinin en güzel kadını seçilmişti; zayıf kalmak için başına gelmeyen kalmadı!
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