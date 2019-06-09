Terminatör’ün bisikletini çalarken yakalandı

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Terminatör film serisinin efsane aktörü Arnold Schwarzenegger'in (71) özel yapım bisikleti çalınmaktan son anda kurtarıldı. ABD Kaliforniya'da gezintiye çıkan ünlü oyuncu bisikletini bir spor merkezinin önünde park etti. Park yerine yaklaşan bir hırsız, Schwarzenegger'in 5 bin 500 dolar değerindeki bisikletini çalmaya çalıştı. Olayı gören bir güvenlik görevlisi, hırsıza silah doğrultarak bisikletin çalınmasını engelledi. Park yerine gelen Schwarzenegger önce bisikletini kontrol etti ardından çevredeki hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.