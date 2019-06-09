TSK’nın gözlem noktasına rejim güçlerinden taciz ateşi

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Suriye'de rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi. Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Hama'nın Morik ilçesinde bulunan TSK'nın 9 nolu gözlem noktası yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Rejim güçleri, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzey kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 nolu gözlem noktasının yakınını 29 Nisan'da, 4 ve 12 Mayıs'ta da hedef almıştı.