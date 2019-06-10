Bushwick Bill kimdir? Bushwick Bill hayatını kaybetti!

Ünlü rapçi Bushwick Bill pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki şarkıcının hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Geto Boys grubunun üyesi olan ünlü rap şarkıcısının ilerleyen pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumduğu bildirildi.

Gerçek adı Richard Shaw olan rap şarkıcısının, Pazar günü yerel saat ile 9:35'te Colorado'da bulunan hastanede öldüğü bildirildi.

Bushwick Bill'in menajeri rap şarkıcısının tedavi gördüğü esnada bile bir turne düzenlemek istediğini söyledi.