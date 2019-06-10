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hükümeti resmen istifa etti

Başbakanı Aleksis , resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 19:39 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 19:51
Çipras hükümeti resmen istifa etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti.

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Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.

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Çipras hükümeti resmen istifa etti
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