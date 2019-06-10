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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile bir araya geldi. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Oktay, konferans kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile bir araya geldi. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 30 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Oktay, konferans kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor.

Oktay, BM Cenevre Ofisi'nde Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Fas arasında 2,7 milyar dolar olan ticaret hacminin yakın planda 10 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Bu kapsamda Fas'ta kurulması planlanan Fas-Türkiye Ortak Sanayi Bölgesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Fas'taki Türk müteahhitlik firmalarının halihazırda 4 milyar dolara ulaşan iş hacimlerinin daha da yükseltilmesinin ele alındığı görüşmede, savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyeti muhataplara iletildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'de
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