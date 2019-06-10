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’ndan ABD 'nin kararına tepki

, ABD 'nde kabul edilen ABD- ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı karara tepki gösterdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 07:37
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı kararın, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy açıklamasında, "Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir" dedi.

Aksoy, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki
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