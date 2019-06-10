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Son Dakika: 'ndan Rum kesimine tepki

Türkiye, Fatih Sondaj gemisinde çalışanlar için tutuklama kararı çıkaran Rum yönetimine yanıt verdi. 'ndan yapılan açıklamada; "Haddini aşan kararın bizim açımızdan geçerliliği yoktur" denildi.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 15:29
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum kesimine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

"GKRY'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki basın haberlerini yakından takip ediyoruz.

Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.

GKRY'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız.

GKRY'nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir.

Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada'nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum kesimine tepki
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