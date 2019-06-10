Esad muhaliflere ait mülkleri yıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'deEsad rejiminin, kontrolündeki bölgelerde muhaliflere ait terk edilmiş konut ve mülkleri yıktığı bildirildi. Avrupa Barış Enstitüsü adlı sivil toplum kuruluşunun henüz yayımlanmamış raporunda, Esed yönetiminin geçen yılın eylül ve aralık ayları arasında, "çatışma sonrası süpürme faaliyeti" kapsamında 334 yıkım duyurusu yaptığı ortaya kondu. Raporda, "bombalardan hasar gören binaları temizlemek", "terör örgütlerine ait tünelleri, patlayıcı ve mühimmatı yok etmek" gibi gerekçelerle yapılan yıkımlarla aslında yurtlarını terk eden muhaliflerin dönüşünü zorlaştırarak söz konusu bölgelerde rejimin hakimiyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.