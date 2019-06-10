Esad rejimi sivilleri hedef aldı! 20 ölü

Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneyindeki Maarathırma, Kefr Battih ve Cibala köyü ile Halep'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği hava saldırılarında 20 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyindeki Kefr Battih ve Maarathırma beldelerinde 4, Cibala köyünde 13 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, Maarathırma beldesine gerçekleşen hava saldırılarının çok şiddetli olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini ifade etti.

Aynı saatlerde Esad rejimi ve Rusya'ya ait uçakların Halep'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği saldırıda da 3 sivil hayatını kaybetti. Öğlen saatlerinden bu yana yapılan saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 20'ye yükselirken, dün geceden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 26'ya yükseldi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen, saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil savunma kaynakları, Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtti.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.