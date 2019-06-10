Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

BUGÜN NELER OLDU

İsraıl polisinin eşlik ettiği 200'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi grup İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdi. Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı. Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.