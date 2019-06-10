Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İtalya'da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

'da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

'da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 17:24
İtalya'da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya'da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

Patlama, İtalya'nın başkenti Roma?nın güneyinde yer alan Rocca di Papa bölgesinde meydana geldi. İşçilerin yol çalışması yaptıkları bölgede bulunan gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada, Rocca di Papa belediye binası zarar görürken; Belediye Başkanı Emanuele Crestini ve 3?ü çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Patlamanın gerçekleştiği binanın çevresinin tedbir amaçlı tahliye edildiği; yaralanan çocukların patlama yerine yakın bölgede bulunan bir okulda oldukları ve etrafa saçılan cam parçaları sebebiyle yaralandıkları duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN