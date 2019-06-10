Kazakistan’da zafer Tokayev’in

BUGÜN NELER OLDU

Kazakistancumhurbaşkanlığı seçimi için dün sandık başına gitti. 11 milyon 947 bin seçmenin bulunduğu ülkenin 12 eyaletindeki oy verme işlemleri, yerel saatle 07.00-20.00 arasında gerçekleştirildi. Seçimlerde, 7 aday yarıştı. Toplumsal Fikir Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Majitova, ülke genelindeki 325 merkezinde 13 bin 200 seçmen arasında sonuçlara ilişkin anket yaptıklarını belirterek, buna göre Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev'in yüzde 70.13 oy aldığını bildirdi. Majitova, seçmenin Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov'a ise yüzde 15.39 oy verdiğini aktardı. Kazakistan'da ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sürpriz istifasının ardından, Senato Başkanı Tokayev yemin ederek görevi devralmıştı. Türkiye de seçimlerin yüzde 77 katılımla gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.