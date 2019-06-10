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Selanik’te Türk diplomatların araçları kundaklandı

’ın ikinci büyük şehri Selanik’te Türk diplomatlara ait iki otomobil kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:50
Selanik’te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik'te Türk diplomatlara ait iki otomobil kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi.

İlk olay sabah 04:45 civarı sahil yakınlarındaki Halkis sokağında meydana geldi. Park halindeki araç ateşe verildi; yangın, çevredeki 2 araca da zarar verdi.

İkinci kundaklama olayı ise bundan 10 dakika sonra Kallidopulos ve Suliotis kavşağında meydana geldi.

Her iki kundaklama olayında Türk diplomatların araçları tamamen yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Selanik Emniyet Müdürlüğü olaylar hakkında soruşturma başlattı.

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Selanik’te Türk diplomatların araçları kundaklandı
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