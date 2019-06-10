Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Sudan’da genel grev başladı

Sudan’da genel grev başladı

Giriş Tarihi: 10.6.2019
Sudan’da genel grev başladı
Sudan'da sivil itaatsizlik eylemleri ve genel grevin ilk gününde başkent Hartum'da işyerlerinin kapatıldığı, sokakların boş olduğu belirtildi. Askeri Geciş Konseyi karşıtı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği (SPA), askeri müdahale sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından dün halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Eylemlere Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu kaydedildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğuöğrenildi. SPA, eylemlerin, ancak Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan’da genel grev başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN