Sudan’da genel grev başladı

BUGÜN NELER OLDU

Sudan'dasivil itaatsizlik eylemleri ve genel grevin ilk gününde başkent Hartum'da işyerlerinin kapatıldığı, sokakların boş olduğu belirtildi. Askeri Geciş Konseyi karşıtı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği (SPA), askeri müdahale sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından dün halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Eylemlere Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu kaydedildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğuöğrenildi. SPA, eylemlerin, ancak Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı.