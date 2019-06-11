Almanya’da camiler yine hedef oldu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da son zamanlarda basının ve siyasilerin açıklamalarıyla adeta hedef haline getirdiği camilere yönlik saldırılar bitmiyor. Hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunuldu. Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıların her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü olduğunu belirtti. Altun, "İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir" dedi.